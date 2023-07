Kleine ingrepen laten NAC helft lang swingen tegen Excelsior

Illegale immigrant aange­klaagd voor drugshan­del: “Ik heb 10 dagen gratis gewerkt”

Said B, echtgenoot, vader en een illegale immigrant in ons land, verscheen vandaag voor de rechtbank om zich te verantwoorden voor zijn betrokkenheid bij drugshandel. Hij wordt aangeklaagd voor het bezitten en verkopen van grote hoeveelheden heroïne en cocaïne De verdachte gaf toe dat hij zonder geldige werkvergunning in het zwart had gewerkt. Het proces onthulde ook mogelijke banden met een Nederlandse drugsbaas genaamd ‘De Patron’.