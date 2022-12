Kerstmarkt, afterwork, een slimste quiz, de WK-finale en optreden van comedian Bas Birker op Essen on Ice

Essen on Ice is een samenwerking tussen evenementenorganisator Jabbedabbedoe en de gemeente Essen. Sinds eind november kan iedereen op het Heuvelplein terecht in de gezellige winterbar of om de schaatsen aan te trekken voor wat rondjes op de schaatsbaan in kunststof. “We verwachten de echt grote opkomst tijdens de kerstvakantie, maar uiteraard is nu iedereen ook elke dag welkom”, knipoogt Dave Vercauteren van Jabbedabbedoe. “We plannen ook nog wat randactiviteiten. Zo is 16 december iedereen welkom op onze afterwork en de dag erna is er een kerstmarkt met nu toch al iets meer dan 20 standhouders. Op 18 december zenden we de WK-finale uit met een optreden ook van DJ Sep. Daarnaast plannen we dan weer op 20 december een optreden van comedian Bas Birker en is er op 22 december een quiz ‘de slimste mens van Essen’.”