Kerkplan Nispen terug naar de tekentafel: wethouder opnieuw in gesprek met werkgroep

ANTWERPEN Alex Agnew en Andries Beckers vieren vijf jaar podcast ‘Welcome To The AA’ met live special in Antwerpen

Al vijf jaar lang maken Alex Agnew en Andries Beckers mooi weer met ‘Welcome To The AA’. De podcast groeide in een sneltempo uit tot een begrip binnen de Vlaamse podcastscene en dat wordt in april gevierd met een livespecial in de Antwerpse Arenberg. “Een gigantisch feest met een hoop speciale gasten en geheimen uit de zolderkamer.”

