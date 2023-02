Kassa voor Dick Jaspers: driebander mag liefst een ton bijschrijven na zege in Zuid-Korea

ANTWERPEN HUIZEN­JACHT. Het Kiel en de Tentoon­stel­lings­wijk: “Hier kan je nog huizen onder de 300.000 euro vinden”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week: Het Kiel en de Tentoonstellingswijk in Antwerpen. “De percelen zijn er kleiner waardoor de prijzen lager liggen.”

31 januari