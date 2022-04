Karrenmuseum toont resultaten van onderzoek naar wagenmakerij in Vlaanderen

EssenHet nieuwe toeristische seizoen is begonnen en dus heeft ook het Karrenmuseum opnieuw de deuren geopend. De buitenopstelling is in een nieuw kleedje gestoken en ook het wagenmakersatelier is heringericht om de resultaten van het onderzoek naar wagenmakerij in Vlaanderen te belichten. Er is ook een tijdelijke expo ‘over water, over land’ en een educatieve fietsroute over de grens heen.

De tijdelijke expo ‘Over water, over land’ loopt tot augustus en is een samenwerking met het erfgoedcentrum Tongerlohuys in Roosendaal. “Historisch gezien is er op veel vlakken een sterke verbondenheid in het grensgebied. Zo heeft in de regio tussen Antwerpen en Rotterdam vervoer een belangrijke rol gespeeld”, vertelt directeur van het Karrenmuseum Pieter Verhoeven. “Denk maar aan het vervoer over de weg, het water en het spoor. Aangezien het Karrenmuseum een verhaal vertelt over het wegvervoer en in Roosendaal het havengebied in volle ontwikkeling is, was dit een uitgelezen kans om samen te werken rond het thema transport. Het Karrenmuseum legt binnen dit thema de focus op het ambacht van de wagenmaker en het Tongerlohuys duikt in het verleden van de haven en de binnenvaart.”

Volledig scherm Het Karrenmuseum in Essen © Karrenmuseum Essen

Over de grenzen

Het is niet alleen een statische tentoonstelling. “Uniek is dat een deel van de tentoonstelling te beleven is in het gebied tussen Essen en Roosendaal”, zegt publieksmedewerker Cleo Loos. “Iedereen kan gratis genieten van een educatieve fietsroute tussen Essen en Roosendaal. De fietstocht is beschikbaar bij de VVV-kantoren en een heel aantal horecazaken. Je kan kiezen uit twee lussen die je langsheen opvallende punten in het landschap leiden en die aansluiten bij het thema van de duo-tentoonstelling.”

Onderzoek

Het Karrenmuseum toont samen met de Botermolen in Keerbergen en de Smoufelbeekhoeve in Maldegem ook de resultaten van het onderzoek dat in 2020 werd opgestart samen met het Centrum voor Agrarische Geschiedenis rond de wagenmakerij in Vlaanderen. “De kennis rond wagenmakerij zetten we in om onze eigen collectie en die van anderen te bewaren en te restaureren waar nodig”, zegt Pieter Verhoeven. “Zo onderhouden we de wagens van de Reuzestoet in Borgerhout en maakten we recent wielen voor kanonnen van het War Heritage Institute in Brussel. Wagenmakerij is dus nog steeds relevant.”