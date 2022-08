Karrenmuseum organiseert een ambachtenmarkt

ANTWERP PRIDE Parade Antwerp Pride gaat voor het eerst door Klooster­straat

Over een week is het startschot van vijf dagen ‘Queertopia’ al gegeven. Voor de vijftiende editie van Antwerp Pride is het uiteraard weer uitkijken naar de kleurrijke Parade op zaterdag, die voor het eerst in drie jaar terug kan plaatsvinden. “De route krijgt een upgrade en passeert de trendy Kloosterstraat.”

4 augustus