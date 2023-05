Kamp van Koningsbrugge-avontuur eindigt al snel voor Marty: ‘Heel lullig, dikke pech’

De jonge garde neemt stilaan de Sinksen­foor over: “Een attractie van honderddui­zen­den euro’s financie­ren... Zo’n investerin­gen zijn voor het leven”

Nieuwe gezichten, zelfde achternaam. Zo gaat het al generaties lang op de foor. Maar hoewel tradities nog steeds in ere worden gehouden, laat de jongste garde haar eigen frisse ideeën op de bezoekers los. Drie jonge kermiskoppels over waarom ze in de voetstappen van hun ouders treden en over de toekomst van de (Sinksen)foor. “Een carrièreswitch zit er voor ons niet in.”