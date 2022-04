Kamal en Jeff organiseren samen Rakata Festival: “Willen iets zijn waar mensen hun liefde voor muziek en mode kunnen delen”

Ze waren 18 en 16 jaar oud en ze voelden zich niet meteen meer op hun plaats op de traditionele jeugdfuiven. “Het was in die periode dat we vooral naar Nederland trokken om ons favoriete muziekgenre zoals R&B en hiphop te ontdekken”, vertellen Jeff en Kamal. “Plots keken we naar elkaar en dachten we: laat ons eens zelf iets proberen te organiseren bij ons in de buurt. In 2018 organiseerden we ons eerste feest in de Eskapade in Kapellen en het was best wel een schot in de roos. Nadien kregen we zelfs vragen wanneer er een vervolg kwam. Of we geen themafeesten konden organiseren. We namen de stap om een vennootschap op te richten en we dachten: laten we het eens in Antwerpen proberen. Eerlijk? Dat was een tegenvaller. Maar we lieten de kop niet hangen en probeerden het opnieuw in Kapellen en dat was meteen uitverkocht. Helaas kwam toen corona, maar we wilden ermee verder gaan.”