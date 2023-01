Kachelbrand in woning aan Schanker zorgt voor felle rookontwikkeling

Antwerpen Rijrich­ting keert om in Abdij­straat, acht op de tien handelaars zijn tegen: “Plan is ons door strot geduwd”

Het district Antwerpen gaat op het Kiel vanaf 6 februari de rijrichting in de Abdijstraat, De Bosschaertstraat en Pieter Génardstraat omkeren. “Omdat het verkeer dan vlotter zal doorstromen en parkeren in Den Tir aantrekkelijker wordt”, verwacht districtsburgemeester Paul Cordy (N-VA). Alleen valt de ingreep héél slecht bij de meeste handelaars. “Er is een slimmere, eenvoudigere oplossing.”

16 januari