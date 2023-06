Jonge voetballers geven alles tijdens finale Street Wise Cup in Roosendaal: ‘Ik ben best fanatiek’

KIJK. Vlaamse brandweer­zo­nes houden oefening voor natuurbran­den: “We zijn écht wel voorbereid”

De twintig Vlaamse hulpverleningszones hebben tijdens een demonstratieoefening op het Klein Schietveld in Brasschaat aangetoond dat ze wel degelijk voorbereid zijn op kleine en grote natuurbranden. Geen overbodige luxe in deze droge periode ondanks de regenval van dinsdag. “Natuurbranden zijn onvoorspelbaar, maar als we er tijdig bij kunnen geraken kunnen we veel onheil voorkomen”, klinkt het. We waren getuige van enkele indrukwekkende technieken om het vuur te bestrijden.