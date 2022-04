Jonge boeren in gesprek met de gemeente: “Onze boerderij is geen hobby, maar een job en zelfs een levenswijze: wij willen investeren maar zitten met te veel vragen”

Twaalf Essense boeren en boerinnen nodigden het schepencollege uit op het melkveebedrijf van de familie Wouters-Nelen in Esse om er hun bezorgheden mee te delen. “Denk aan ons als jullie moeten beslissen over open ruimte, natuurbehoud of andere maatregelen. En geef ons de motivatie en toekomstperspectief om verder te boeren”, vertellen Carolina Van Opdorp en Seppe Somers wat er leeft bij de jonge generatie van Essense landbouwers. Bij de landbouwers in heel Vlaanderen leeft er de laatste tijd veel ongerustheid door alsmaar strengere regels die worden opgelegd. Vooral bij de jongere generaties, dikwijls al de vierde of vijfde generatie, zijn er veel twijfels. “Wij staan als jonge landbouwers klaar om de bedrijven van onze (groot)ouders over te nemen, maar we botsen op een te grote onzekerheid”, vertellen Carolina Van Opdorp en Seppe Somers. “Net als elke andere onderneming moet een landbouwbedrijf rendabel blijven. Een boerderij is voor ons geen hobby. Het is hard werken en een manier van leven. Om de landbouwbedrijven te moderniseren, willen wij forse investeringen doen, maar we zitten met te veel vragen om die stappen te durven zetten”, zeggen de jonge landbouwers.

Zware investeringen

Meer en meer jonge boeren aarzelen om nog investeringen te doen en voelen zich met de rug tegen de muur gezet. “We hebben meerdere vergunningen nodig om ons bedrijf te mogen uitbaten en omdat velen van ons dicht tegen natuurgebieden zitten, is het zelfs niet zeker of onze vergunningen verlengd kunnen worden”, klinkt het bij de jonge boeren. Dat het niet eenvoudig is, duiden de landbouwers met cijfers. “Een bouwvergunning voor een nieuwe stal krijgen we alleen als we aantonen dat we onze veestapel afbouwen. Een nieuwe stal kost ongeveer 7.500 euro per koe, zonder melkinstallatie. Stel dat je 150 koeien het nodige comfort wil bieden, dan weet je wat voor een investering het is (1,125 miljoen euro, red).” De boeren geven ook aan dat ze met enorm veel vragen zitten waarop geen antwoord lijkt te komen. “Hoe streng worden de stikstofnormen? Hoeveel landbouwgrond gaat er nog opgeofferd worden voor extra industrie of een groter havengebied. Natuurlijk kan het gemeentebestuur niet alles oplossen, maar we vragen wel om mee na te denken.”

Nationaal Park

Voor de jonge landbouwers is het ook hard omdat ze vaak negatief in het daglicht worden gesteld. “Mensen lijken niet goed te beseffen dat wij letterlijk broodnodig zijn. Als je naar de voedselpiramide kijkt, heb je 1.385 gram basisvoeding (groenten, fruit, graanproducten/aardappelen, zuivel, eieren en vlees) per dag nodig. Dat betekent dat we alleen al voor de ruim 19.000 inwoners van Essen meer dan 26.500 kilogram voedsel per dag moeten produceren”, zegt Carolina. “We zijn dus broodnodig, maar dan is er ook nog het Grenspark Kalmthoutse Heide en de erkenning als Nationaal Park dat als een schaduw boven onze sector hangt. Onze vrees is dat er nog meer landbouwgronden opgeofferd zullen worden. Burgemeester Gaston Van Tichelt verzekerde ons dat de gemeente Essen nooit de kandidatuur voor Nationaal Park zal steunen zonder dat er een juridisch kader is. We voelen ons niet geroepen om mee aan tafel te schuiven over het Nationaal Park. Waarom kan niet alles blijven zoals het is, zonder het wantrouwen tussen natuur en landbouw?”, vult Carolina aan. Gastvrouw Els overhandigde aan het schepencollege een mand met streekproducten. “Zie dit niet als een proevertje, maar als een blijvertje. Deze producten maken wij met hart en ziel op een eerlijke en duurzame manier, voor onze en jullie toekomst”, besloot Els Nelen.

Begrip

Gaston Van Tichelt vond het in elk geval meer dan de moeite waard om het verhaal van de jongere boeren te aanhoren. “We begrijpen dat een landbouwer die melkvee houdt, niet zomaar kan switchen naar varkens, kippen, akkerbouw of planten en bomen kweken. Ze behouden graag hun specialisatie die vaak al vele generaties lang is opgebouwd in hun familie. We begrijpen hun vraag naar meer rechtszekerheid. Waar we kunnen, proberen we die mee te bieden, bijvoorbeeld met ons beleidsplan rond open ruimte. Veel uitdagingen voor de landbouw liggen ook bij de hogere overheden. Wat het Nationaal Park betreft, hebben we begrip voor hun bezorgdheden. Wij hebben als gemeente momenteel ook nog veel vragen over dit dossier. Anderzijds vragen we hen om net wel actief deel te nemen aan het debat. Alleen zo kunnen ze hun belangen het best verdedigen.”

