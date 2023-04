JEKA helpt kampioen RBC met knappe zege: ‘Een hele belangrijke’

IN BEELD. Plantendag in Arboretum groot succes: record aantal standhou­ders en honderden bezoekers

De plantendag in het Arboretum in Kalmthout was opnieuw een schot in de roos. Nooit eerder waren er zoveel standhouders en ook heel wat bezoekers trotseerden het wat mindere weer om te komen kuieren in de plantentuin op zoek naar inspiratie voor de eigen tuin of terras.