Is Velsen echt beter dan Breda? En Lelystad fijner dan Bergen op Zoom?

De Leeuwlant­straat wint de Deurnse kunstwer­ken­wed­strijd

Op zaterdag 29 april was het poetsdag in Deurne. Ongeveer 1.500 gezinnen (75 straten) zorgden voor een propere en groene straat. 7 straten schreven zich ook in voor een creatieve wedstrijd. De winnaar daarvan is nu bekend: de Leeuwlantstraat wint een gratis straatfeest.