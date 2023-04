Is 15 procent hoger salaris genoeg voor ziekenhuispersoneel?

Privédo­mein ingekleurd als deel van mogelijk Nationaal Park zonder medeweten eigenares: “Ik overweeg juridische stappen”

Landeigenaar Sophie Van Hoeck Lamorinière is niet akkoord met masterplan om van het Grenspark Kalmthoutse Heide een Nationaal Park te maken. Zonder haar medeweten is het domein van zo'n 11 hectare opgenomen in het masterplan. Ze diende eerder al bezwaar in, maar kreeg tot dusver geen antwoord. “Als er geen reactie komt, overweeg ik juridische stappen om mijn percelen uit het plan te halen.” Het spel zit duidelijk op de wagen.