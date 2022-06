Inname van openbaar domein is verboden: “Bij schadegeval is overtreder verantwoordelijk”

Heel wat delen van bermen en dergelijke worden in Essen ingenomen door het plaatsen van paaltjes, stenen, hagen of struiken om bijvoorbeeld te voorkomen dat er geparkeerd of over de berm gereden wordt. “Maar zo’n obstakels vormen vaak een risico voor weggebruikers”, klinkt het bij het lokaal bestuur. “We krijgen daarover regelmatig klachten. We willen duidelijk maken dat bermen drie functies hebben: vaak liggen er nutsvoorzieningen in en die moeten ten allen tijde bereikbaarbaar zijn. Daarnaast dienen bermen ook voor te kunnen uitwijken en de zwakke weggebruiker moet de bermen ook altijd kunnen gebruiken.”