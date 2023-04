In plaats van het grijpen van de laatste strohalm, moet Schijf waken voor laatste plaats

Tot eind 2023 nog 12 weekends zonder treinen tussen Essen en Antwerpen: “Op twee jaar tijd 41 weekends zonder treinver­keer, dat is niet meer aanvaard­baar”

De trein is altijd een beetje reizen, maar wie in het weekend vanuit Essen of Kalmthout naar bijvoorbeeld Antwerpen wil plant maar best héél goed zijn of haar weekends. Vanaf nu tot begin december wordt er – buiten augustus – minstens één weekend per maand gewerkt aan het spoor. Twaalf in totaal. “Dit is een inefficiënte uitvoering van werken”, klinkt het in Essen Kalmthout. Maar Infrabel, dat de werken uitvoert, nuanceert.