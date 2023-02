In een Pinopak naar het Krabbegat? Niet doen!

Dis­ney-musical De Klokkenlui­der van de Notre Dame voor het eerst naar Benelux

Musicalproducent AuFond is nog maar net in première gegaan met ‘Legally Blonde’ in de Stadsschouwburg of het kondigt al een nieuwe productie aan in de Koekenstad. Voor het eerst komt de bekende Disney-titel ‘De Klokkenluider van de Notre Dame’ naar de Benelux volgend jaar.