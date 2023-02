IN BEELD. Essen weer een stukje groener dankzij nieuw bos in Horendonk, leerlingen van Vincentius planten meer dan 800 bomen en struiken

Antwerpen In Het Steen kan je je juweel laten schatten tijdens mini-expo over diamant

Stad Antwerpen, museum DIVA en het Antwerp World Diamond Centre (AWDC) zetten dit weekend, op zaterdag 11 en zondag 12 februari, de Antwerpse diamantsector in de kijker in Het Steen. Samen organiseren ze een mini-expo, gewijd aan de rijke diamantgeschiedenis van de stad, aangevuld met demonstraties en toelichtingen van een juweelschatter en een diamantslijper. Iedereen is welkom om een juweel te laten schatten door een professional of om de wereld van diamant beter te leren kennen.

8 februari