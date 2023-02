IN BEELD. Carnavalsstoet in Ossenkoppenstad

Oosterweel­wer­ken: afrit Merksem op Antwerpse Ring vanuit Nederland tot 2030 (!) dicht

De afrit Merksem van de Antwerpse Ring is sinds zaterdagmorgen om 8 uur dicht voor het verkeer komende van Nederland en het noorden van de provincie, en dat tot eind 2030. De sluiting is nodig vanwege de Oosterweelwerken. Omrijden kan via het complex van Ekeren op de A12 en de Noorderlaan.