Huis van het Kind organiseert gezellige picknick

Tijdens de familiepicknick organiseerde enkele partners zoals 1Gezin1Plan, de gemeentelijke jeugddienst en de Opvoedingswinkel een leuke activiteit voor de kinderen en kregen ouders uitleg over de dienstverlening. Er was een grote opkomst! De (groot)ouders, kinderen en initiatiefnemers gingen moe maar voldaan naar huis. “Het Huis van het Kind biedt antwoorden op vragen over opvoeden, zwangerschap, mentale gezondheid bij jongeren, verslaving en nog veel meer”, zegt schepen Arno Aerden (Vooruit). “Vaak weten ouders en jongeren niet waar zij terecht kunnen met hun vragen. Met deze picknick hebben we toch weer heel wat mensen kunnen informeren”.