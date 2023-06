‘Hoppend’ langs kunst en cultuur in de Wouwse dorpen

Man in levensge­vaar na woning­brand in Antwerpse stations­buurt

In Antwerpen is vrijdagavond een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een brand in een appartement in de Carnotstraat, in de stationsbuurt. Dat bevestigt de lokale politie. Ook drie andere bewoners van het gebouw moesten naar het ziekenhuis met rookintoxicatie.