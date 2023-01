Hopelijk vindt het beest in Lieuwe Westra in de hemel wel zijn rust

Hoboken Opnieuw vuurwerkex­plo­sie in Hoboken

In de Praaglaan in Hoboken is in de nacht van donderdag op vrijdag een vuurwerkbom ontploft. Dat bevestigt de Antwerpse politie. De exacte omstandigheden van het incident worden nog onderzocht, maar de deur van het getroffen pand is volledig vernield door de impact.

8:55