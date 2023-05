Hoe maak je de perfecte foto van een bij of hommel in je tuin? Vijf tips van een ervaren natuurfotograaf

‘Kameleon’ die cocaïne verstopte in vaatjes kalk, veroor­deeld tot 8 jaar cel: ook 6 jaar cel voor zakenman

De Borgerhoutse drugscrimineel Mohamed El H., bijgenaamd ‘Kameleon’ is veroordeeld tot 8 jaar cel voor de invoer van 685 kg cocaïne, verstopt in vaatjes kalkpasta. Hij deed dat via de firma ‘Fast Solutions Group’ van zakenman Patrick L. die werd veroordeeld tot 6 jaar celstraf. Voor de zakenman werd ook een crimineel vermogen van 1,2 miljoen euro verbeurd verklaard.