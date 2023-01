Het ‘Rondje Roosendaal’ had in 1972 nog héle andere rondingen

Wuustwezel/Antwerpen Wapenfreak krijgt vijf jaar cel voor neersteken van vroegere cafévriend

Peter M. is veroordeeld tot vijf jaar cel voor het neersteken van een vroegere cafévriend, vlakbij de Carrefour in Wuustwezel. Het slachtoffer liep een steekwonde van 8 centimeter op en was een tijdlang in levensgevaar.

18 januari