Het foontje van nu is het zakjapannertje van toen

Gaspedaal los rond veertig Roosendaal­se basisscho­len, De Blokwei heeft de primeur

ROOSENDAAL - Lang niet alle automobilisten hebben door dat aan de Boulevard Antverpia in Roosendaal een basisschool ligt. Twee felgele palen en markering in het wegdek wijzen chauffeurs daar nu op. De komende jaren komt er zo’n schoolzone bij elke basisschool in Roosendaal.

18:20