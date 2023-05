Herdenking van de zwartste dag in de Roosendaalse geschiedenis

Duizend burgers doen beroep op hulp van de stad Antwerpen bij belasting­aan­gif­ten: “Iedereen kent de stress wel”

De tijd is weer aangebroken om uw belastingaangifte in te vullen, wat voor vele burgers (terecht) een moeilijke taak blijkt. Daarom organiseert de stad Antwerpen samen met de FOD Financiën voor de tweede keer fysieke zitdagen om de paperassen dankzij experten gratis te trotseren. Dit jaar vullen duizend burgers de beschikbare tijdslots in: “Er blijkt dus heel veel nood te zijn.”