Helft van werkgerechtigde Oekraïners heeft effectief een job gevonden

Kalmthout Sam Gooris trapt de Straatfees­ten af met eerbetoon aan Jaro De Bruyne, organisa­tie verwacht 15.000 feestvier­ders verspreid over het weekend

Het kan eindelijk weer en dat gaan ze geweten hebben in Kalmthout. De organisatie van de Straatfeesten staat te trappelen om na twee geannuleerde edities weer te ‘knallen’. De echte aftrap wordt gegeven door Sam Gooris op zaterdag wat meteen ook een eerbetoon is aan supervrijwilliger Jaro De Bruyne. De man die de Straatfeesten in zijn hart had gesloten en er tot diep in de nacht de handen uit de mouwen stak. Er worden vrijdag, zaterdag en zondag 15.000 mensen verwacht.

24 mei