Heksenstein opent éénmalig de deuren in het Karrenmuseum (voor wie durft)

De Essense heksen zullen dan iedereen die toch durft te komen onderdompelen in de wereld van heksen en tovenaars. Een spannende tocht te worden vol ontdekken, voorspellen, springen, lachen, vinden, kijken, tekenen, zoeken, luisteren en doen. Je kan je eigen toverdrank brouwen of heksensoep maken. En voor de durvers is er het ook mogelijk om het hol van de draak te bezoeken.

Heksenstein is open van 13.30 tot 17 uur. Deelnemen kost 6 euro per persoon (vanaf 3 jaar) en daarbij is een chocolademelk of een glühwein inbegrepen. Vooraf inschrijven kan in de Tasberg, via info@vvvessen.be of 03 677 19 91. De opbrengst gaat naar ’t Kabaske Essen.