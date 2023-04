Heike en Willy stoppen als ziekenhuiskappers: ‘Zo’n knipbeurt is soms best emotioneel beladen’

Buurtbewo­ners gooien bloemzaad­bom­men in de 'put' in Mellaerts­straat

De buurtbewoners van het braakliggend terrein van AG Vespa in de Mellaertsstraat in Borgerhout - die ondertussen de geuzennaam ‘de put’ heeft gekregen - hebben zaterdag een guerilla-actie opgezet: de bewoners maakten samen bloemzaadbommen en gooiden die in de put. Zo willen ze de werf veranderen in een kleurrijke bloemenweide en dringen ze bij de stad aan op meer groen in de buurt.