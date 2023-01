Heel Nispen in actie voor verbouwing van de kerk: ‘Het gaat puur om de centen’

Antwerpen Drugsbaas ‘Patje Haemers’ vrijgespro­ken wegens twijfel over Sky ECC-be­wijs

Drugscrimineel Omar G., bijgenaamd ‘Patje Haemers’ is vrijgesproken in een drugsdossier waarbij een havenbediende op de containerterminal PSA werd omgekocht. De bediende bekende dat hij 25.000 euro had gekregen voor zijn hulp bij het buitensmokkelen van containers met cocaïne. De rechtbank achtte niet bewezen dat Omar G. de opdrachtgever was.

14 januari