Hartverwarmend: Kroatisch gezin uit Essen doet oproep om spullen te schenken voor slachtoffers van de aardbeving en worden overstelpt met schenkingen: “Alles is nog altijd welkom”

Essen Meer dan 1,1 miljoen keer bedankt, beste lezer uit Essen! Deze artikels las u in 2020 massaal

1 januari Meer dan 1,1 miljoen keer beste lezers. Zoveel keer klikten jullie op een van de artikels over jullie gemeente en daar zijn wij u dankbaar voor. Triest nieuws zoals de dode in de Rodenbachlaan of de coronabesmettingen in Sint-Michaël, maar ook grappig nieuws zoals de wandelende koe op Schanker. Of de opening van Robotland, coronanieuws zoals het lockdownfeestje in de Wildertse Duintjes of de Nederlander die ‘s nachts ging tanken. Dit was 2020.