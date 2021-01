Hartverwarmend: Kroatisch gezin uit Essen dat oproep deed naar spullen voor slachtoffers van de aardbeving in Kroatië wordt overstelpt met schenkingen. “Nu al zeker twee vrachtwagens vol”

EssenHeel wat mensen hebben in dit prille nieuwe jaar al meteen hun warm hart getoond. Een Kroatisch gezin uit Essen was zo hard geraakt door de aardbeving die hun moederland net voor de jaarwisseling teisterde, dat ze een oproep lanceerden om zoveel mogelijk spullen te verzamelen. En met succes. “We zijn zo verrast door de hartverwarmende reacties. We kunnen volgende week al zeker met twee vrachtwagens vertrekken”, vertelt initiatiefneemster Kristina Stanic. Spullen mogen nog altijd binnengebracht worden bij tennisclub Rozenhof.

Kristina en haar man Antonijo kwamen zo’n vijf jaar geleden samen met hun kinderen Marko (12), Antonela (8) en Petar (7) in Essen wonen. Net voor de jaarwisseling werd de Kroatische regio waar ze opgroeiden zwaar getroffen door een aardbeving. “Het doet pijn als je al het leed daar ziet en hoort”, vertellen Kristina en Antonijo. “In sommige dorpen zijn tot 90 procent van de huizen verwoest. Onze vrienden en familie moeten er deze koude dagen doorbrengen in tenten, auto’s, caravans of huizen die toch nog gespaard zijn gebleven. Sommigen willen ook niet weg omdat ze bij hun dieren willen blijven, die hebben natuurlijk ook verzorging nodig. Mijn zus heeft haar huis zelfs nog niet kunnen zien, want de toegangswegen ernaartoe zijn kapot. Het gaat dikwijls om kleine dorpjes waarvan de buitenwereld zelfs niet eens weet dat ze bestaan omdat ze in de bergen liggen. Het doet echt pijn. Ik heb al een verhaal gehoord van een mama met een baby van twee maanden die nergens terechtkan.”

Volledig scherm De familie Stanic is maar wat blij met de gedoneerde spullen. © Toon Verheijen

Twee vrachtwagens

De familie Stanic startte meteen een hulpactie op. Niet alleen om hun vrienden en familie te helpen, maar zoveel mogelijk mensen in de getroffen regio. Ze zullen de komende dagen minstens met twee volgeladen vrachtwagens naar het dorpje Donji Kukuruzari rijden, waarvan ze zelf afkomstig zijn. “We wilden de spullen eerst naar het plaatselijke Rode Kruis brengen, maar die hebben de handen vol om de eerste hulp aan de bevolking te geven”, zegt Kristina. “Daarom rijden we zelf naar het dorpje. We hebben vrienden en familie daar gevraagd om te kijken aan welke familie we het best welke spullen nodig geven. Dinsdag vertrekt de eerste vrachtwagen, woensdag waarschijnlijk de tweede. We vullen voor we terug naar België rijden uiteraard de nodige formulieren in omtrent het coronavirus, en gaan in quarantaine als dat nodig is.”

Volledig scherm Heel wat mensen kwamen spullen afgeven. © Toon Verheijen

Bouwmaterialen

De reactie op de oproep is immens. Dimitrans uit Hoevenen bood zelfs spontaan aan met een vrachtwagen te rijden en doet het volledig vrijwillig. Tientallen mensen uit de regio, maar zelfs uit heel Vlaanderen én Nederland zijn al spullen komen brengen naar tennisclub Rozenhof aan de Dreef in Essen. Een van de kinderen speelt daar tennis en uitbaatster Natascha Capelle bood maar wat graag haar tennishal aan om de spullen te stockeren. “Keukenspullen, kledij, dekens, slaapzakken, bouwmaterialen. We kunnen alles gebruiken”, vertelt Kristina. “We hebben zelfs al een hele keuken gekregen. “Bouwmaterialen zijn ook belangrijk want de inwoners kunnen nergens naartoe om spullen te halen. We zijn Dimitrans, het Rozenhof en iedereen ontzettend dankbaar.”

Mensen die nog hulp willen bieden, kunnen altijd een e-mail sturen naar Kristinastanic1983@gmail.com

Volledig scherm De familie Stanic is maar wat blij met de hartverwarmende acties. © Toon Verheijen