Hans Francken Invites blijft trouw aan het concept met enkele ‘secret guests’, maar wel tweede festivaldag met De Kreuners

We gaan even terug in de tijd. Dave Vercauteren en Hans Francken – die sinds de lente van dit jaar niet meer betrokken is bij Clouseau na meer dan 22 jaar – waren aan het brainstormen over een nieuw muzikaal evenementen. Ze kwamen op een ietwat risicovol idee: een concertavond plannen zonder ook maar één artiest bekend te maken op voorhand. Maar met de belofte dat het om bekende artiesten zou gaan uit het ‘telefoonboekje’ van Hans. Verrassend genoeg waren de toegangskaarten in enkele weken uitverkocht. Francken hield ook woord want met Natalia, Kris Wauters en Bart Peeters stonden er die avond in 2017 drie kleppers op het podium. Diezelfde avond werd aangekondigd dat er in 2018 een nieuwe editie zou volgen. Het resultaat: alles uitverkocht in één week tijd. Dat jaar kwamen onder meer Paul Michiels en Koen Wauters langs. Voor de editie van 2019 verhuisde het festival naar een groter terrein aan de Oude Baan en opnieuw werd het een voltreffer.