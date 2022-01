Hallucinante beelden van vuurwerkbommen in Essen: “Dit is crimineel en overschrijdt de grenzen van het toelaatbare”

EssenEen groep van een 40-tal hoofdzakelijk Nederlandse jongeren heeft tijdens de nacht van oud op nieuw voor levensgevaarlijke toestanden gezorgd op twee kruispunten in Essen. Daar werden twee vuurwerkbommen aangestoken met een enorme knal én vuurzee als gevolg. De politie is volop met een onderzoek bezig en enkele verdachten zijn al geïdentificeerd. “Dit laten we niet zomaar blauwblauw. Dit is crimineel gedrag dat de grenzen van het toelaatbare ver overschrijdt”, klinkt het bij Gaston Van Tichelt (CD&V) en korpschef Rudy Verbeeck. De beelden zijn hallucinant en het is een wonder dat er geen gewonden zijn gevallen.