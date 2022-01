Hallucinante beelden van vuurwerkbommen in Essen: “Crimineel én levensgevaarlijk”

De twee vuurwerkbommen werden aangestoken op de kruispunten van Molenheide en dat van de Kloosterstraat. Op de beelden is te zien dat de ‘daders’ de vuurwerkbom op het midden van het kruispunt leggen, ze aansteken en zich meters ver verwijderen. Het gevolg is een enorme explosie en een vuurzee. De twee feiten werden gefilmd en belandden ook op sociale media. Er ontstond heel wat commotie. “We nemen dit héél serieus", zegt burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V). “Onze politie is in beide gevallen ter plaatse geweest en we beschikken ook over camerabeelden. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat er heel wat Nederlandse jongeren bij betrokken waren. Dat geeft natuurlijk een extra dimensie aan de verschillende wetgeving in België en Nederland. Maar laat ons duidelijk zijn: wat hier gebeurd is, is niet meer gewoon wat vuurwerk afsteken. Dit is puur crimineel gedrag én levensgevaarlijk. We onderzoeken nog wat er precies is afgestoken, maar we laten het hier zeker niet bij.”

Quote Dit is niet alleen veel lawaai, maar bovendien ook nog eens levensge­vaar­lijk. Het gaat hier om het aansteken van explosie­ven Korpschef Rudy Verbeeck

Onderzoek

Korpschef Rudy Verbeeck zag de beelden ook. De politie is een doorgedreven onderzoek gestart. “Het gaat - vermoedelijk - om een mix van minder- en meerderjarigen”, zegt Verbeeck. “Daarvan zijn er al enkele geïdentificeerd. We werken daarvoor ook samen met de Nederlandse politie. De bommen worden dan wel aangestoken op het midden van een kruispunt, maar wat als daar een toevallige voorbijganger passeert op een fiets of in een auto? Dan zijn de gevolgen niet te overzien.” Verbeeck wijst ook op het feit dat dit soort feiten heel wat onrust veroorzaakt bij de inwoners. “Het gaat hier om het aansteken van explosieven! Het is echt betreurenswaardig dat er nog mensen zijn die dit doen.”

Wetgeving

Verbeeck hoopt nu ook dat er op politiek vlak stappen ondernomen worden. “Veel mensen denken dat we hier lokaal iets aan kunnen doen, maar dat is niet zo. Er was op Vlaams niveau een verdienstelijke poging, maar dat decreet is door de Raad van State later vernietigd”, aldus Verbeeck. “En dan is er nog het verschil met het totale vuurwerkverbod in Nederland, maar het feit dat ze in België nog altijd wel alles vrij kunnen kopen mits een aantal kleine beperkingen. Dan kan je als gemeente wel een verbod uitvaardigen, maar dan blijft dat dode letter. Er zal op federaal niveau iets moeten gebeuren al denk ik dat we ook lokaal de nodige maatregelen zullen gaan nemen. Want soms vraag ik me af hoever we nog af zijn van Brusselse en Antwerpse toestanden. Er moet echt iets gebeuren. Ik heb tien jaar geleden een dodelijk slachtoffer meegemaakt bij het afsteken van vuurwerk in Essen. Dat vergeet je écht nooit.”

