Grenscross Essen gaat weer door dit weekend

Boogie Woogie & Blues at the Kadans: benefiet­con­cert voor dagopvang kansarme kinderen in Zuid-Afri­ka

Curieus Wuustwezel, Jazzconsertsa en de familie Raats slaan opnieuw de handen in elkaar voor een benefietconcert. ‘Boogiewoogie & Blues at the Kadans’ is ten voordele van het dagverblijf voor kansarme kinderen ‘Nothing Impossible’ in het Zuid-Afrikaanse Matsulu. Tickets kosten 20 euro.