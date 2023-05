Grasvolleybal in Stampersgat en een voetbaltoernooi van oud-spelers in Sprundel: dit is er verder nog te doen

Zussen die plantaar­dig koffiehuis Vegateau uitbaten zamelen geld in om uitbrei­ding te financie­ren

Lisa (26) en Laura Grillo (28) van het plantaardige koffiehuis Vegateau in de Kleine Pieter Potstraat in Antwerpen willen met hun zaak graag uitbreiden en hebben daarvoor een nieuw onderkomen op het oog. Om de verbouwingen aan hun nieuwe stek te financieren hebben de twee zussen op 11 mei een crowdfunding campagne gelanceerd. “Het doel is om via het platform Ulule binnen 35 dagen 6.500 euro in te zamelen.”