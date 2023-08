Graffiti-painters maken stadsjungle in Kadetunnel: ‘Geweldig dat dit kan in Roosendaal’

Luc Van der Kelen maakt een wandeling in het park: “Ik begin inmiddels te begrijpen wat sporters doormaken als ze hun kruisban­den afscheuren”

Eindelijk zit er vooruitgang in mijn rugperikelen. In zoverre dat ik opnieuw in staat ben een stapje in de wereld te zetten. Deze week trok ik mijn stoute schoenen aan en maakte ik nog eens een wandelingetje in het Vordensteinpark, naar mijn gevoel het mooiste stukje natuur van de gemeente Schoten. Hoe lang is het niet geleden dat ik nog daar was ? Een jaar of vier?