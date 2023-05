Goalgetter van BSC wil liever afscheid nemen met titel dan met topscorersbokaal

Hoofdsyna­go­ge Joodse gemeen­schap blinkt weer als vanouds na renovatie: “Culturele en religieuze hoeksteen van onze samenle­ving”

De Joodse gemeenschap in Antwerpen beleefde zondag een hoogdag. In de Oostenstraat is de grootste synagoge van ons land na een uitgebreide renovatie heropend. Er waren strenge veiligheidsmaatregelen genomen. “Ons land en de stad doen er alles aan om een veilige thuishaven te zijn voor de Joodse gemeenschap”, zei premier Alexander De Croo (Open Vld).