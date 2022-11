Gloednieuwe Spar op Heikant opent vrijdag de deuren: “Focus op vers, lokaal én duurzaam”

De nieuwe Spar-winkel in Heikant opent de deuren op vrijdag 4 november. Het verhaal begint evenwel aan de andere kant van de gemeente Essen, in de wijk Wildert. Daar baten Gitte Sanders en Mick Van Campen sinds een zestal jaar een andere Spar-winkel uit. “De ouders van Gitte hebben Spar Wildert meer dan 30 jaar geleden opgestart. De winkel zit dus al een tijdlang binnen onze familie en we werken er met z’n vieren nog steeds samen”, vertelt Mick. Toen de kans zich voordeed om vier kilometer verderop een tweede winkel te openen, was de keuze dus snel gemaakt. “We hebben er in het verleden al veel over nagedacht om zelf een tweede winkel op te starten. Dit was dus de ideale opportuniteit voor ons en een stap die we vol overtuiging nemen.”

