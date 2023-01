Glasbollen worden gepimpt met tekening van Pim van het zesde leerjaar van Wigo

Sluikstort rond glasbollen is en blijft ondanks alle maatregelen een probleem in tal van Vlaamse gemeenten. In het najaar 2022 organiseerden Igean in samenwerking met de gemeente de tekenwedstrijd ‘Minder brol bij onze (glas)bol’. “Daarmee daagden we creatieve leerlingen van de Essense scholen uit om hun eigen glasbol te ontwerpen”, zegt schepen van Milieu Helmut Jaspers (Vooruit). “We kregen van heel wat scholen tekeningen binnen. Uit alle tekeningen die binnen kwamen koos een deskundige jury een top drie. Daarop kreeg eenieder de kans om uit eindelijk hun favoriete tekening te kiezen. Familie, klasgenootjes, verre buren, kennissen: ze deden het allemaal. Er werd massaal gestemd. Uiteindelijk kwam de tekening van Pim uit klas 6A van Wigo als winnaar uit de bus.”