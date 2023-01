Gewonde schietpartij Roosendaal praat niet met politie: ‘Behandeld als verdachte’

Kalmthout Heicross aan vierde editie toe: “Langer parcours, groot scherm met li­ve-beel­den en eerbetoon aan Luc en Joris Vanwesen­beeck”

Corona was twee jaar lang de spelbreker, maar de Heicross in Kalmthout komt dit jaar eindelijk terug. De Lukebikers brengen alles in gereedheid om er op 21 januari weer een familiespektakel van te maken. Een extra speciale editie want Joris Vanwesenbeeck, neef van Luc waarvoor na diens overlijden de Lukebikers werd opgericht, stierf in 2020 aan kanker.

14 januari