Getest en goed bevonden: de robotcoaster in Robotland: “Robot met zes assen doet je in alle mogelijke richtingen bewegen”

EssenHet technologiepark Robotland in Essen heeft er sinds dit weekend een unieke attractie bij. In het midden van de voormalige douaneloods staat een robotcoaster waarvan er slechts enkele in de wereld staan. De robot die voor de coaster gebruikt wordt, wordt normaal ingezet in de industrie. Waar een rollercoaster in een pretpark een heel traject aflegt, blijft deze op z’n plaats staan maar blijft het effect hetzelfde. “Het zorgt toch voor wat extra beleving in ons park. Nog een ritje Toon?”, grijnst zaakvoerder Luc Van Thillo. Robotland plant binnenkort nog iets nieuws in samenwerking met AZ Klina.

Robotland opende eind 2020 in volle coronaperiode. In het park draait alles om techniek, robots en transport. Ondertussen kwamen al tienduizenden kinderen (en hun ouders) de robots en andere spielerei uitproberen. De komende weken wordt het mogelijk nog wel wat drukker, want nu heeft Robotland een robotcoaster. “Het is een coaster die samengesteld is met robots van Kuka door de Duitse firma BEC”, zegt Luc Van Thillo. “Zo'n robots worden normaal ingezet in de industrie om pakjes in- en uit te pakken. In de meeste gevallen gaat het om robots die pakjes van enkele kilo’s zwaar oppakken, maar deze is een ‘zwaargewicht’ en kan 600 kilo dragen. Doordat de robot zes assen heeft, kan die dus ook zes beweging uitvoeren. Het unieke aan deze coaster is dat je hetzelfde gevoel krijgt als in een traditionele coaster, maar dat je daarvoor geen rit van anderhalve minuut moet maken. De robot blijft op zijn plaats staan.”

Volledig scherm Onze journalist Toon Verheijen kon de attractie in Robotland al eens uitproberen. © Toon Verheijen

Testrit

Luc Van Thillo daagt me uit om de coaster uit te testen. Toegegeven, ik ben er normaal geen held in maar ga de uitdaging toch maar aan. Wanneer de beugels vastklikken en Luc de robot in werking zet, volgt een grijns. “Ah ja, ik heb het zwaarste programma gekozen.” Zo'n twee minuten later is het lachen me toch niet ontgaan en de misselijkheid die ik vreesde is achterwege gebleven. Opvallend : je hangt een paar keer ondersteboven, maar toch gaf het geen onbehaaglijk gevoel onder meer omdat de beugel waarmee je vastzit in de stoel geen millimeter beweegt. “Het is toestel is volledig gekeurd en veilig bevonden", zegt Luc. “Elke ochtend voeren we ook een test uit waarbij de robot zelf al zijn functies controleert. We hebben in totaal vijf programma’s in de coaster. Een programma voor de jongsten - vrij rustig - tot een programma voor de geoefende rollercoasterfans (lacht). Je moet wel minstens 1,20 meter en maximaal 2 meter groot zijn. Per ‘ritje' kunnen er drie mensen plaatsnemen.”

Aanpassingen

De robotcoaster was altijd wel een beetje een droom van Luc Van Thillo. “Het zorgt toch wel voor een meerwaarde en wat extra beleving in ons park", zegt Van Thillo. “Sinds de opening zijn er wel wat aanpassingen gebeurd. Zo hebben we voor sommige attracties het niveau een beetje verlaagd. De hovercrafts zijn ondertussen ook gearriveerd, maar omdat ze nogal wat lawaai maken hebben we besloten om ze tijdens de openingsdagen maar één uur te laten werken uit respect naar de buren toe. Buiten is er ook nog een nieuwe torenkraan, komt er binnenkort een educatief parcours waar je het verschil in denken, voelen, praten en handelen tussen een mens en een robot leert kennen.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De trein in Robotland © Klaas De Scheirder

AZ Klina

Binnen enkele weken pakt Robotland nog uit met iets nieuws. De treinwagon buiten - die oorspronkelijk als horecagedeelte zou ingericht worden - zal dan omgetoverd worden tot een ‘medisch labo’ waar ook alles rond techniek zal draaien. “Het ziekenhuis wil daar een aantal moderne technieken laten zien waaronder bijvoorbeeld een techniek met een VR-bril waarbij je in een soort van onderbewustzijn geraakt zonder het toedienen van een medicijn/middel. Het zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om kinderen zonder angst een prikje te kunnen geven. Zo'n samenwerking vind ik zelf prachtig en was ergens ook altijd het opzet van Robotland: verschillende werelden met elkaar in contact brengen.”

Volledig scherm Onze journalist Toon Verheijen kon de attractie in Robotland al eens uitproberen. © Toon Verheijen