Gestolen auto vol lege vaten gevonden in Roosendaal

Illegale raveparty op het Groot Schietveld: relatief weinig afval en er zullen zeker pv’s opgesteld worden

De rust is definitief teruggekeerd rond het Groot Schietveld na de illegale raveparty van vrijdagnacht. De politie en Defensie hebben nog heel de nacht gepatrouilleerd. De hoeveelheid achtergebleven rommel bleek uiteindelijk nog mee te vallen. Gouverneur Cathy Berx benadrukt dat er geen sprake is van straffeloosheid. “En misschien is het tijd om een omzendbrief uit 2002 rond raveparty’s te actualiseren.”