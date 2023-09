Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Essen vandaag

Terug tot rust komen in Hof van Even, buurttuin Berchem opnieuw open

Het prachtige Hof van Even - de tuin bij cultuurhuis c o r s o in Berchem – kreeg de voorbije maanden een volledige make-over en is sinds dit weekend weer open. De tuin is heringericht met zitbanken, een podium, een nieuwe samentuin en buurtcompost en is zo een laagdrempelige, creatieve ontmoetingsplek voor jongeren en buurtbewoners. c o r s o ging voor het nieuwe ontwerp dan ook in gesprek de buurtbewoners.