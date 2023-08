Droomvakan­tie van 13.000 euro naar ‘idyllisch kasteeldo­mein’ wordt nachtmer­rie: “Vies en vuil zwembad, geen stroom en overal uitwerpse­len”

Het moest, na een onderbreking van drie jaar, een droomvakantie worden voor vier gezinnen uit het Kalmthoutse op een kasteeldomein in Toscane. Het zag er sprookjesachtig uit op de website van Belvilla, maar bij aankomst veranderde de droomvakantie in een horrorverhaal. Overal uitwerpselen, geen stroom, niks was wat het leek en dat voor de 13.000 euro die ze betaalden. De reactie van Belvilla: “Was dat alles? U hoort nog van ons”. Opmerkelijk: na hun verhaal in onze krant daalde de prijs van het domein plots drastisch.