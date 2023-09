Genomineerd voor de Erfgoedprijs 2023 in Roosendaal

Verdachte van moord op Daniël (9) probeerde eerder ook al nichtje te ontvoeren in asielcen­trum van Broechem: “Ik breng reep Snickers mee”

De Palestijnse asielzoeker Ali A.M., die verdacht wordt van de ontvoering en moord op de 9-jarige Daniël El Alali in april 2019 in het asielcentrum van Broechem (Ranst), zal eind deze maand voor het hof van assisen verschijnen. Nu blijkt dat hij enkele maanden eerder ook geprobeerd heeft het nichtje van Daniël te ontvoeren in het asielcentrum.