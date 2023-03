Gemeente Roosendaal wil eerste recht op aankoop deel Stadsoevers

Nieuw fietspad maakt Ekerse fietsring bijna compleet

De stad Antwerpen heeft het ontwerp goedgekeurd voor een nieuw stuk fietsostrade langs de spoorbocht in Ekeren. Dit stuk loopt van de Bist, langsheen de Veltwijcklaan tot aan de Prinshoeveweg. Met de aanleg van dit fietspad is de ‘fietsring’ rond Ekeren bijna compleet. In een latere fase volgt nog een fietspad langs De Oude Landen tot aan Laar en Salaatweg.