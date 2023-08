Gemeente Roosendaal vestigt voorkeursrecht op Laan van Brabant

RESTOTIP. Hicham geeft Zafraan Bistro een complete make-over

Op de Plantin Moretuslei in Antwerpen heeft Hicham Bouazzaoui (47) na een decennium zijn restaurant vernieuwd. Zijn liefde voor koken ontstond zo’n 25 jaar geleden, toen hij als afwasser aan de slag was. De man heeft ook een achtergrond in banketbakken en chocolaterie. Door de vernieuwing hoopt hij nog meer zijn culinaire stempel te kunnen drukken en de klanten een bijzondere culinaire belevenis aan te bieden. Wij gingen alvast eens proeven.