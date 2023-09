Gemeente koopt de Goede Herder in Roosendaal, de Broedplaats kan blijven

ROOSENDAAL - De gemeente Roosendaal koopt de voormalige Goede Herder-kerk aan de Lindenburg in de wijk Langdonk van de St. Norbertusparochie. Momenteel is het pand in gebruik als de Broedplaats van de WijZijn Traverse Groep en dat blijft zo.